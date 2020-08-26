Москва, , 08:56 — REGNUM Цены на два кроссовера французской марки Peugeot выросли в России на 1,9 — 2,7% от прежней стоимости. Об этом 26 августа сообщается на сайте «Цена Авто».

Речь идет о кроссоверах 3008 и 5008. Цены на эти модели выросли на 50 тыс. рублей. Так, кроссовер Peugeot 3008 в начальной комплектации теперь стоит 1 909 000 рублей, а в топовой — 2 409 000 рублей.

Диапазон цен на полноразмерный семиместный Peugeot 5008 теперь составляет от 2 229 000 до 2 629 000 рублей. Кроссоверы 3008 и 5008 продаются с бензиновым двигателем 1,6 THP мощностью 150 «лошадей» или с дизельным двухлитровым агрегатом BlueHDi производительностью 150 л. с. Моторы идут в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Напомним, последний раз подорожание моделей Peugeot в России было зафиксировано в марте 2020 года.

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