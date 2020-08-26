Москва, , 08:50 — REGNUM Ежегодный урожай яблок в России, вероятно, удвоится в течение пяти лет, заявил 26 августа журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

По его словам, сегодня в России созданы все необходимые условия, а уверенно говорить о значительном увеличении производства позволяет набранный аграриями темп ввода яблоневых садов.

«Сегодня мы потребляем 3,5 млн тонн товарного яблока, производим чуть более 1 млн тонн, — сказал Хатуов. — Имеющиеся амбиции позволяют говорить о том, что в ближайшие пять лет мы удвоим объём производства».

Он добавил, что ключевым фактором для аграриев, специализирующихся на выращивании фруктов, стали беспрецедентные меры господдержки. Регионами-лидерами по выращиванию яблок, считает чиновник, станут Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан, Крым, Белгородская, Воронежская, Липецкая области.

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