Москва, , 08:55 — REGNUM Почти $2 млрд в настоящее время требуют кредиторы от O1 Group Limited Бориса Минца, ликвидирующейся на Кипре. Это следует из данных ликвидатора компании — старшего директора CRI Group Криса Иаковидеса, трех отчетов о ликвидации и переписки с юристами кредиторов, которые он предоставил по запросу РБК.

Из представленных данных следует, что долги O1 Group на 2019 год составляют $1,91 млрд. В число кредиторов входят Промсвязьбанк — $49,2 млн, кипрские Agdalia ($360 млн), Centimilia ($10 млн), российская компания «Финстандарт», также финансировавшая бизнес семьи Бориса Минца — $42 млн и другие.

Кроме того, бенефициары части кипрских кредиторов О1 не раскрываются.

При этом представитель семьи Минца не стал отвечать изданию на вопрос о том, из-за чего ликвидируется компания, отметив, что так как семья в ликвидации не играет никакой роли, у неё нет об этом информации.

Напомним, в 2018 году СК РФ по обращению главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, касающегося размещения в банке ценных бумаг на 25 млрд и 40 млрд рублей, начал проверку бизнеса Бориса Минца, после чего бизнесмен с семьей переехал в Великобританию. В феврале нынешнего года Минц был заочно арестован судом по делу о хищении более 30 млрд рублей у «ФК Открытие» при покупке ей облигаций O1 Group.

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