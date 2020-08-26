Ульяновск, , 08:44 — REGNUM В Ульяновской области планируют оказать государственную поддержку классным руководителям, работающим в средних специальных образовательных учреждениях. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Морозов по итогам межрегионального образовательного форума.

На своей странице в «Фейсбуке» глава региона написал, что дал поручение министерству просвещения и воспитания Ульяновской области разработать порядок поддержки классных руководителей техникумов (колледжей), аналогичный федеральному решению о выплатах классным руководителям школ. Также поручено подсчитать требуемые расходы, которые будут предусмотрены в региональном бюджете на 2021 учебный год.

По предварительным данным, это коснётся 622 классных руководителей техникумов и колледжей.

Отметим, что с 1 сентября по поручению президента России Владимира Путина классные учителя в школах будут дополнительно получать по 5 тыс. рублей ежемесячно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Сергей Морозов заявлял, что в Ульяновской области прорабатывается вопрос о предоставлении ряда льгот учителям — в частности, дополнительные оплачиваемые отпуска, бесплатный проезд в общественном транспорте при сопровождении класса и льготы при посещении ряда учреждений культуры и спорта.

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