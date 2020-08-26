Челябинск, , 08:39 — REGNUM В Челябинской области с сентября будут отменены доплаты к пособию по безработице, введённые в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении по труду и занятости.

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В частности, теперь граждане не смогут получать по три тысячи рублей на каждого ребёнка. А минимальный размер пособия будет как и прежде — 1725 рублей с учётом уральского коэффициента.

Кроме того, как пишет Накануне.Ru, в октябре официальные безработные, у которых 1 марта завершился основной период выплаты пособия, перестанут его получать.

Как сообщало ИА REGNUM, меры поддержки безработных были введены в связи с пандемией коронавируса.