Пятигорск, Ставропольский край, , 08:38 — REGNUM По итогам семи месяцев 2020 года самой покупаемой новой моделью в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) стала Lada Granta. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

С января по июль дилерам удалось продать в СКФО почти 3,9 тыс. экземпляров Granta, что на 21% меньше, чем год назад.

Второе место по популярности в данном регионе занимает Lada Vesta. Ее местные жители приобрели в количестве 3,2 тыс. экземпляров — на 26% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает «кореец» — Kia Rio. Этот автомобиль за январь — июль приобрели 1,9 тыс. человек (-5%).

На четвёртом и пятом местах модельного рейтинга разместились соответственно Toyota Camry (1,4 тыс. ед.; —43%) и Hyundai Solaris (1,3 тыс. ед.; —16%).

Всего по итогам семи месяцев текущего года в СКФО было куплено 22,3 тыс. новых легковушек — на 18% меньше результата прошлогодних продаж за аналогичный период.

Напомним, по итогам января — июля 2020 года самыми продаваемыми новыми авто в России стали машины отечественного бренда Lada. За семь месяцев текущего года в РФ было реализовано 157 658 экземпляров Lada. Это на 19% меньше, чем в прошлом году.

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