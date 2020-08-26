Пекин, , 08:36 — REGNUM В июле 2020 года товарооборот между КНДР и Китаем сократился на 24%, до $73,84 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможни Китая.

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Согласно опубликованным данным, экспорт товаров из КНДР в Китай составил $7,97 млн, что на 13% меньше по сравнению с июнем текущего года.

Эксперты отмечают, что объём торговли между странами значительно сократился в связи с закрытием северокорейских границ из-за пандемии коронавируса в январе текущего года, однако с марта объём поставок постепенно начал восстанавливаться.

Известно, что в марте товарооборот между странами составил $18,64 млн, в апреле — $24 млн, в мае — $63,31 млн, в июне — $96,8 млн.

Отмечается, что с января по июль 2020 года общий товарооборот между странами составил $484,52 млн.