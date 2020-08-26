Чебоксары, , 08:26 — REGNUM В Чувашии увеличат пособия для семей, где воспитываются пять и более детей. Размер поддержки предлагается увеличить с 2021 года на 22%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение одобрено сегодня, 26 августа, на заседании регионального правительства.

Изменения предлагается внести в республиканский закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». По словам министра труда и социальной политики Алены Елизаровой, размер базового пособия для семей, где воспитываются пятеро и более детей, планируется увеличить вдвое.

«В среднем рост составит 22%», — отметила министр.

Это коснётся 5200 детей. По расчётам минтруда, в среднем семья будет ежемесячно получать на 1,3 тыс. рублей больше, в годовом выражении рост составит 15,36 тыс. рублей. Дополнительно из республиканского бюджета потребуется 3,3 млн рублей.

Данное решение в случае принятия вступит в силу в 2021 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля врио главы Чувашии Олег Николаев на встрече с многодетными семьями поручил предусмотреть дополнительные государственные меры поддержки для семей, где воспитывают пять и более детей. По его словам, «многодетная семья должна быть нормой для нашего общества».

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