Оренбург, , 08:15 — REGNUM В августе в Оренбурге началась пора распродаж школьных принадлежностей. Однако снижение цен коснулось в большей мере крупных сетевых магазинов. Как показывает практика, в розничных магазинах у дома цены остаются неизменными, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоимость карандашей в небольшом розничном магазине Оренбурга Наталья Хомутова

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Так, в небольших магазинах ценник остался неизменным на канцтовары. В южной части города в таких торговых точках набор цветных карандашей (шесть цветов) стоит минимум 50 рублей, простой карандаш — от семи рублей, ручка — от десяти рублей, тетради (12 листов) — шесть рублей, обложка для тетрадей — от четырех рублей, простой циркуль в футляре — от 75 рублей, чертежный набор — от 175 рублей, самый простой пенал — от 80 рублей (в сетевом магазине на распродаже — от 50 рублей), ластик от пяти рублей, линейка (15 см) — от девяти рублей.

В магазинах, как оказалось, ассортимент рюкзаков примерно такой же, что и на рынке, но цены заметно отличаются. Базар предлагает рюкзак за 1 тыс. рублей, в магазине такой же стоит 1500−1700 рублей. В целом школьный портфель можно купить в Оренбурге за 500−600 рублей, но это совсем бюджетный вариант, и его качество соответствует цене.

Добавим, в 2020 году семья, воспитывающая ребенка — ученика среднего звена школы, потратила на канцтовары примерно 3 тыс. рублей, а в 2019 году — 2,5 тыс. рублей. Рюкзак стоил около 2 тыс. рублей. К этим расходам следует прибавить дополнительные, которые возникнут в начале учебного года, например, на контурные карты и атласы. Значительную часть трат занимает традиционно покупка школьной формы. Брюки или юбка, например, стоят от 1,5 тыс. рублей, блузка в пределах 1 тыс. рублей, столько же туфли.

Стоит отметить, что многие родители предполагают, что в 2020 году не удастся избежать дистанционного обучения. Поэтому те, кто не купил еще своему ребенку компьютер, интересуются ценами на эту технику. Крупные сетевые магазины предлагают моноблоки по цене от 24 тыс. рублей, ноутбуки — от 11 тыс. рублей, процессор — от 17 тыс. рублей, монитор — от 4,5 тыс. рублей.

Напомним, последнюю четверть 2019/2020 учебного года школьники учились дистанционно из-за неблагополучной ситуации, связанной с распространением нового коронавируса. С 1 сентября 2020 года учебный год начинается в очном формате, однако с учетом рекомендаций и требований Роспотребнадзора.

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