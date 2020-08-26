Чебоксары, , 08:12 — REGNUM В Чувашии величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год предлагается увеличить на 0,9% и установить на уровне 8024 рубля. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение одобрено сегодня, 26 августа, на заседании регионального правительства.

Величина прожиточного минимума пенсионера определяется для установления социальной доплаты к пенсии и доводится до сведения Пенсионного фонда России. Министр труда и социальной политики Чувашии Алёна Елизарова предложила увеличить размер прожиточного минимума пенсионера на 2021 год на 0,9% — до 8024 рублей, в абсолютном выражении увеличение составит 71 рубль.

Министр труда напомнила, что данный показатель учитывается при установлении доплат пенсионерам, чьи пенсии с учётом «иных мер поддержки» не достигают величины прожиточного минимума. В Чувашии доплату получают 21,9 тыс. пенсионеров, годовые расходы на доплаты составляют 565 млн рублей.

Члены чувашского правительства поддержали данное решение.