Йошкар-Ола, , 08:10 — REGNUM Поставщик тепла потребителям Марий Эл через суд требует устранить препятствия в пользовании тепловыми сетями. Ответчиком в споре выступает АО «Завод полупроводниковых приборов», а камнем преткновения стали автомобильные парковки. Иск пока оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

С претензиями ПАО «Т Плюс» обратилось в арбитраж Марий Эл ещё в июле 2020 года, но иск пока не рассмотрен. Из-за недочётов судья Коновалов до 9 сентября оставил заявление без движения. Истца просят исправить существенные недочёты, в том числе «представить дополнение к иску с обоснованием позиции по спору».

В иске «Т Плюс» просит обязать завод «перенести объекты: парковки для автотранспорта, расположенные западнее здания №26, ул. Суворова и юго-западнее здания №28, ул. Суворова за пределы охранной зоны в течение месяца с момента вступления в законную силу решения суда».

Напомним, в состав филиала компании «Марий Эл и Чувашии» входят три ТЭЦ, а также тепловые сети двух регионов.