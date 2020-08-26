Токио, , 07:59 — REGNUM Правительство Японии 25 августа заявило, что 98,6% семей в стране получили разовые денежные выплаты в размере $940 в качестве государственной поддержки в кризис, вызванный пандемией коронавируса.

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На данный момент правительство закончило раздачу 98,5% бюджета проекта. По данным министерства внутренних дел и коммуникаций, выплаты получили примерно 58,26 млн семей на общую сумму $118 млрд.

Жители Японии могли подать заявки на выплаты в течение трех месяцев. Как отмечает информационное агентство, многие сделали это прямо перед окончанием срока подачи заявки. Выплаты получал глава семьи.

Эти меры были предприняты в связи со сложной экономической ситуацией, в которой оказались многие семьи, когда был объявлен режим чрезвычайной ситуации.