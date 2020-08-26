Владивосток, , 08:34 — REGNUM В Приморье ещё четыре новых хозяйства создадут фермеры, используя краевой грант «Агростартап», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии получили гранты 59 начинающих фермеров

Такой возможностью уже воспользовались 19 фермерских хозяйств.

Господдержка позволит выращивать начинающим фермерам клубнику в Октябрьском муниципальном округе, разводить перепелов и овец в Михайловском и Кировском районах, развивать молочное животноводство в Пограничном округе.

«Выдано четыре гранта на общую сумму почти 12 млн рублей. В год хозяйства планируют производить молока — 130 тонн, мяса перепела — 10 тонн, 500 тыс. яиц, баранины — 3,5 тонны, а также до 9 тонн клубники с гектара. Будет создано восемь новых рабочих мест», — пояснили специалисты.

Получить господдержку до 3 млн рублей можно на создание крестьянско-фермерских хозяйств в области растениеводства и животноводства.

К 2024 году планируется привлечь в сферу сельского хозяйства 26 новых организаций и почти 580 человек, в том числе индивидуальных фермерских хозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии завершена процедура конкурсного отбора на получение гранта «Агростартап». Победителями стали 59 фермеров, которые получат гранты на начало своего дела.