Саратов, , 07:50 — REGNUM В Саратовской области продолжается строительство новой инфекционной больницы на 400 мест в поселке Елшанка. Спонсорскую помощь оказывают как представители бизнеса, так и граждане. Так, свой вклад в возведение клиники внес председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, 1 млн рублей перечислило одно из предприятий Ершовского района.

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По словам генерального директора сельхозорганизации Александра Бесшапошникова, строительство такого медцентра востребовано, особенно во время борьбы с коронавирусом. Мы не смогли остаться в стороне, добавил руководитель.

ИА REGNUM напоминает, больница строится в рамках благотворительного проекта. За каждым из корпусов закреплена определенная компания. Всего задействовано шесть застройщиков. Общая площадь возводимого объекта — 28 тыс. кв.метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, саратовским бюджетникам в «добровольно-принудительном» порядке предлагают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов на строительство новой инфекционной больницы на 400 мест в Саратове. Больничный комплекс будет состоять из четырех лечебных корпусов, а также из операционного, реанимационного, диагностического и административного корпусов. На его территории будут расположены собственные очистные сооружения.

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