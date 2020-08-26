Оренбург, , 07:02 — REGNUM В Оренбурге из-за коронавирусного режима уменьшится доходная часть бюджета. В 2020 году прогнозируются выпадающие налоговые доходы в муниципальной казне города в сумме 328 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского горсовета.

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Депутаты горсовета 25 августа на заключительном заседании поддержали уточнения в бюджет. Согласно поправке проекта решения, сумма дополнительных целевых субсидий из областного бюджета составит более 200 млн рублей. Из них около 76 млн рублей планируется выделить на приобретение опор наружного освещения на пяти улицах.

На организацию горячего питания школьников дополнительно направят 32 млн рублей. В Оренбурге заявили, что все общеобразовательные организации готовы к обеспечению бесплатным питанием учеников начальных классов.