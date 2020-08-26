Нижний Новгород, , 06:54 — REGNUM В арбитраж Нижегородской области поступил банкротный иск к АО «ГосНИИ «Кристалл», на котором в июне 2019 года произошла серия взрывов. Дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск к НИИ Kad.arbitr.ru

Истцом выступило нижегородское ООО «Нижегородская многопрофильная компания «МАСТ». Иск подан 24 августа 2020 года. Сумма претензий — 1 008 930,78 рубля. В январе 2020 года общество выиграло спор с НИИ. Суд взыскал в пользу истца заявленный долг «по договору поставки №96/041/19 от 13.06.2019 года в размере 1 008 930 рублей 78 копеек, неустойку в размере 18 596 рублей 89 копеек за период с 05.08.2019 по 14.11.2019 года». Обжаловать вердикт ответчик не смог.

Напомним, АО «ГосНИИ «Кристалл» работает в сфере создания взрывчатых составов уже более 60 лет. С 2011 года предприятие начало работать в составе акционерного общества «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» госкорпорации «Ростехнологии». В июне 2019 года из-за серии взрывов на заводе в домах Дзержинска повылетали стёкла, более 100 жителей пострадали. Погибших удалось избежать. В декабре 2019 года были приостановлены полномочия управляющей организации АО «Спецхимия», а временным директором стал Александр Меркин. 10 июля 2020 года его избрали на постоянной основе.