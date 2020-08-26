Магадан, Магаданская область, , 06:24 — REGNUM Сенаторы от Магаданской и Амурской областей Анатолий Широков и Иван Абрамов предложили обсудить строительство автодороги вдоль Охотского моря, которая соединит сразу три дальневосточных региона.

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Хабаровский край, Колыму и Приамурье может соединить трасса в 1,5 тыс. км. Построить дорогу, по предварительным подсчётам, стоит 90 млрд рублей.

«Эту инициативу сенаторы обсудят с Минтрансом и Минвостокразвития РФ и предложат включить в сентябре в национальную программу развития Дальнего Востока», — пишут «Известия».

Напомним, чтобы из Магадана добраться до Хабаровска или Благовещенска, нужно делать крюк через Якутию. На дорогу тратится много времени, а экстремальные климатические условия часто приводят к ДТП.

Новая дорога, по мнению инициаторов, позволит не только улучшить транспортную логистику между тремя регионами, но и соединит Магадан с БАМом, а также значительно снизит стоимость доставки грузов на Колыму.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов намерен добиться строительства железной дороги до Магадана в 2035 году.