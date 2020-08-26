Новосибирск, , 06:04 — REGNUM На благоустройство территории, прилегающей к строящейся многофункциональной ледовой арене в Новосибирске, готовы потратить 433 млн 573 тысячи рублей. Это следует из данных электронного аукциона, размещённого на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Указанную сумму планируется разделить на две равные части на 2021 и 2022 годы. Источник финансирования — средства, полученные в качестве субсидии в соответствии со статьей 78 БК РФ.

Заявки принимают до 1 сентября, в этот же день состоится сам аукцион.

Победителю предстоит выполнить три этапа работы: разработать рабочую документацию и подготовить территорию; далее — оборудовать площадки и тротуары, сделать озеленение, наружное освещение и водоотведение и затем — смонтировать систему видеонаблюдения и установить малые архитектурные формы.