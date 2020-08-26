26 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Бывшему депутату, который шесть лет назад заявлял о намерении баллотироваться на выборах губернатора Красноярского края, вменяют несколько особо тяжких статей Уголовного кодекса.

Анастасия Степанова, , 05:35 — REGNUM Крупному бизнесмену, бывшему депутату Заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову вменили ещё одну статью Уголовного кодекса РФ. Его подозревают в организации убийств по найму и руководстве преступным сообществом. ИА REGNUM попыталось проанализировать бизнес-активы предпринимателя, который занимал не последнее место и на политическом олимпе сибирского региона.

Анатолий Быков Vk.com

Уголовное дело

25 августа 2020 года следователи Красноярского края сообщили, что к уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего краевого депутата и предпринимателя Анатолия Быкова, добавился ещё один эпизод. Помимо руководства преступным сообществом, фигуранту вменили организацию убийства по найму. Следствие считает, что он причастен к смерти учредителя компании по утилизации промышленных отходов, которое произошло в 2004 году. Мужчина был расстрелян в районе гаражного массива.

Быкова задержали в мае 2020 года. Ему было предъявлено обвинение в организации двойного убийства жителей Красноярска, с которыми, по данным следствия, фигуранта связывала общая деятельность. События, лёгшие в основу дела, произошли в 1994 году. Гибели Кирилла Войтенко и Александра Наумова предшествовал взрыв перед автомобилем, в котором ехал Быков.

В июле к этому добавилось обвинение в руководстве преступным сообществом.

Расследование дела продолжается, а сам Быков отрицает причастность к описываемым событиям.

Против красноярского бизнесмена Быкова возбуждено ещё одно уголовное дело

Для справки

Анатолий Быков — уроженец Иркутской области. С 90-х годов занимался бизнесом, был председателем совета директоров ОАО «Красноярского алюминиевого завода». В разные годы имел отношение к ОАО «Красноярский металлургический завод», «Красноярскэнерго», банку «Металэкс» и другим крупным активам региона.

Был депутатом Назаровского городского Совета, депутатом Законодательного собрания Красноярского края, возглавляя комиссию по промышленности, строительству, транспорту, топливу и энергетике. На выборах губернатора в 90-х годах поддержал Александра Лебедя.

В 2002 году Быков был осуждён условно за организацию покушения на убийство, но освобождён в зале суда.

В 2014 году, будучи главой отделения партии «Патриоты России», он заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора. К моменту старта избирательной кампании у него должен был истечь срок «криминального фильтра». Но на выборах Быков не стал выдвигать свою кандидатуру. На этот пост был избран Виктор Толоконский (бывший новосибирский губернатор).

Бизнес-портфель фигуранта

У Быкова на сегодня достаточно обширный бизнес-портфель. С 2017 года он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере покупки и продажи собственной недвижимости, а также числится учредителем восьми действующих коммерческих юрлиц и одного благотворительного фонда.

Среди активов Быкова — ООО «Деметра», созданное в Емельяновском районе для выращивания зерновых культур. Уставный капитал — более 218 тыс. рублей, директор с 2018 года — Юрий Соболев. Последний также возглавляет ещё несколько фирм бывшего депутата. В частности, ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Гляден» в селе Гляден, созданное в июне 2017 года для выращивания зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур, и ООО «Загляденье», которое появилось в 2014 году для предоставления мест временного проживания. Уставной капитал «Загляденья» превышает 11,06 млн рублей.

В декабре 2018 года в активе экс-депутата путём реорганизации в форме выделения из ООО «Инвестиционная компания «Европа» появилось и новое юрлицо — ООО «Евроавиа», которое занимается арендой и лизингом воздушных судов. Возглавляет его Андрей Чебриков, также имеющий доли в нескольких компаниях, не связанных с Быковым. Данные Чебрикова также совпадают с данными кандидата на выборах депутатов Красноярского городского Совета депутатов в 2018 году и выборах в Заксобрание в 2016 году. Оба раза выдвигался от отделения «Патриотов России».

Помимо уже названных фирм, которыми Анатолий Быков владеет единолично, в его бизнес-портфеле на сегодня есть животноводческая фирма «Контраст» (создана в 2006 году, директор — Юрий Ишуков), ООО «Управляющая компания «Зелёный берег» (директор — Ишуков, создана в 2013 году), центр коррекции зрения «Окулюс» (создан в 1999 году, уставный капитал — более 35 млн рублей, директор — Юлия Долгушева). Также бывшему депутату принадлежит ООО «Инвестиционная компания «Европа», созданная путём реорганизации компаний «Траст-инвест» и «Бизнес-центр Европа» в 2008 году. Уставный капитал фирмы — более 18,6 млн рублей. Возглавляет ее Ирина Орлова. Общество было владельцем 40% доли в компании «Траст-капитал», которая работала с 1998 по 2012 год и прекратила своё существование, присоединившись к центру «Окулюс». Владельцем 60% доли в «Траст-капитале» являлась кипрская компания «THONSTONE INVESTMENTS LIMITED», конечный бенефициар которой неизвестен.

По вменяемым статьям УК РФ бизнесмену грозит до 20 лет лишения свободы.