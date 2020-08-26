Тегеран, , 08:13 — REGNUM Приветствуя мировой статус Ирана в сельскохозяйственной отрасли, министр сельского хозяйства страны заявил: «В общей сложности объемы производства увеличились с 97 до 130 миллионов тонн за последние 7 лет». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 августа.

Выступая на церемонии открытия экономических проектов в иранской провинции Голестан, Казем Хавази отметил, что за последние семь лет общее производство сельскохозяйственной продукции страны выросло с 97 до 130 млн тонн.

Подчеркивая, что Иран является одной из передовых стран в области сельского хозяйства, он заявил, что экономический рост страны всегда был обусловлен именно этим сектором.

В других своих замечаниях он охарактеризовал сельскохозяйственный сектор как единственный сектор, который может поддерживать устойчивый экономический рост страны, что предотвращает зависимость от нефтяных доходов.

Министр также отметил, что ежегодно в стране производится более 2,7 млн тонн белого мяса.