Тегеран, , 08:28 — REGNUM 24 августа посол Швейцарии в Тегеране Маркус Лейтнер выразил готовность своей страны осуществлять инвестиции в Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 августа.

Маркус Лейтнер высоко оценил действия вице-президента Ирана и главы Организации по бюджету и планированию Мохаммада Бакера Нобахта, который накануне посетил фабрику Nestlé.

Между тем, на встрече с турецкими инвесторами в прикаспийском промышленном городе в провинции Казвин Нобахт заявил, что правительство приветствует совместные венчурные инвестиции турецкого частного сектора в Иран.

Выступая на встрече с турецкими инвесторами в иранской провинции, Нобахт сказал, что правительство содействует вливанию иностранных инвестиций в инфраструктурные объекты страны. Он отметил, что такие компании, как AGT, могут воспользоваться провинциальными мощностями для переработки своей продукции, и пообещал снять таможенные барьеры в прикаспийском промышленном городе.