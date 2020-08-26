Москва, , 03:56 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от компании, которая выполняла госзаказы для военного ведомства. Ответчиком в споре, который пока не принят к производству, является Минобороны России, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ОАО «Промышленная группа «Новик» был подан 25 августа 2020 года. Сумма претензий — 10 937 447,58 рубля.

Компания-истец была создана в июле 2008 года, но с декабря 2019 года объявлена банкротом. В отношении неё введено конкурсное производство. Компания с уставным капиталом 800 тыс. рублей работала с основным видом деятельности — производство оружия и боеприпасов, но в то же время вела ремонт механизмов для военно-морского флота. Среди соучредителей отметились Ольга Колесникова, Владимир Шевченко, Лилиана Дороничева и Алексей Лященко, чьи данные схожи с данными депутата Госдумы.

В июле 2020 года Министерство обороны выиграло некий иск у группы, но ни предмет иска, ни подробности неизвестны, так как дело полностью слушалось в закрытом режиме.