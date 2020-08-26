Анадырь, , 04:01 — REGNUM В Эгвекиноте на Чукотке по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приступили к ремонту участка автомобильной дороги «Эгвекинот-Мыс Шмидта» протяженностью 2,6 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Ремонтирует дороги АО «Чукотская торговая компания». Контрактом предусмотрены работы по отсыпке трёх участков с 11 по 13 км грунтовой дороги и установка водопропускных труб. Подрядчиком уже установлены временные дорожные знаки, заготовлен грунт для отсыпки.

Дорога соединяет два поселка Эгвекинот и Озёрный. По ней перевозят грузы, основным из которых является уголь для Эгвекинотской ГРЭС. Завершить работы планируется до 10 ноября.

«С учётом дорог Анадыря планируется привести в нормативное состояние порядка 4 км автодорог. Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям составит 63,2%, а доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии — 57,8%», — добавили в правительстве Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, на ремонт, строительство и реконструкцию дорог в Забайкальском крае в 2020 году выделено 3,2 млрд из федерального и краевого бюджетов. Проверить, как идёт их освоение первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер пообещал лично.