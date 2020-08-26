Владивосток, , 03:59 — REGNUM В Приморье с начала года добыто более 590 тыс. тонн водных биоресурсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Программа «Доступная рыба» в Хабаровском крае будет расширена

За полгода оборот предприятий рыболовства и рыбоводства составил 39,7 млрд рублей — 24% к аналогичному уровню 2019 года.

«Объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет края по сравнению с прошлым годом вырос на 7,8% и составил более 2,4 млрд рублей», — добавили в правительстве Приморья.

Регион обеспечивает около 20% общероссийского вылова — треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморский край.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации проекта «Доступная рыба» в Хабаровском крае временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярёв провел рабочее совещание с представителями рыбопромышленных компаний края и членами крупных торговых сетей.