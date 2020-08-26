Хабаровск, , 03:35 — REGNUM В Хабаровске в краевом клиническом центре онкологии завершился монтаж и наладка двух новейших аппаратов, которые поступили в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Стоимость полученного оборудования по нацпроекту «Здравоохранение» — около 150 млн рублей.

По словам и.о. зампредседателя краевого правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, рентгенотерапевтический аппарат, поступивший в онкологический центр, является «золотым стандартом» в лечении заболеваний кожи и подкожных заболеваний.

«Важно, что вся процедура является для человека безболезненной и не инвазивной. Аппарат, приобретённый по федеральной программе, заменил оборудование, которое выработало свой срок эксплуатации», — сказал Никонов.

Также установлен аппарат для дистанционной лучевой терапии — тератрон, который необходим для лечения 60−70% всех пациентов со злокачественными заболеваниями. Особенность данной модели в том, что стол, где размещается пациент, сделан не из металла, а из углепластика, а устройство тератрона позволяет с точностью до миллиметра сформировать 3D-модель злокачественной опухоли и направить именно туда необходимую дозу облучения.

Программа технического переоснащения центра онкологии на 2020 год в рамках федеральной программы составляет 427 млн рублей. Ожидаются поставки двух рентгенологических и одного гамма-аппарата. На следующий год планируют закупить оборудования ещё на 280 млн рублей. Также краевые власти планируют развивать первичную диагностику онкологических заболеваний.

«Проблемы серьёзные в отрасли есть, их нужно решать. Будем организовывать новые центры амбулаторной онкологической помощи, продолжим укреплять наш краевой онкологический центр, он должен носить статус дальневосточного. Нам нужны известные профессора, новые операции, новые возможности. И я думаю, что при должной диагностике здесь будет больше пациентов, которые смогут получать специализированную качественную высокотехнологичную помощь», — сказал Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, находясь в рабочей поездке на Дальнем Востоке, пообещал оказать помощь в строительстве нового онкологического диспансера в Амурской области.