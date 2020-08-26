Москва, , 03:10 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск прокуратуры Москвы, поданный в интересах управления Росимущества к федеральному государственному унитарному предприятию «Всероссийский научно-исследовательский институт химических средств защиты растений» и индивидуальному предпринимателю. Судья признал договор аренды помещений, заключенный без конкурса, недействительным и применил последствия недействительности сделки. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В основу спора лёг договор аренды нежилых помещений общей площадью 55,4 кв. м на улице Угрешская, 31. Четыре комнаты в здании были сданы Борису Митрофанову по договору от 30 августа 2019 года на срок — до 31 июля 2020 года,

Истец, обращаясь с иском, сослался на то, что «доказательств, подтверждающих факт согласования оспариваемых договоров с Минсельхозом России и Росимуществом (его территориальным органом), не имеется» и «в нарушение указанных требований договор заключён без проведения конкурса (аукциона)».

Отметим, к моменту оглашения вердикта суда договор уже прекратил своё действие в силу истечения срока, на который был заключён.