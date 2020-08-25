Нью-Йорк, США, , 23:39 — REGNUM Индексы S&P и Nasdaq несколько раз обновили исторические максимумы в ходе торгов 25 августа на Уолл-стрит и закрылись вблизи рекордных значений.

К концу торгов S&P 500 вырос на 12,34 пункта (0,36%), до 3443,62 пункта, диапазон индекса — от 3425,84 до 3444,21 пункта. Nasdaq вырос на 86,75 пункта (0,76%), до 11 466,47 пункта, диапазон — от 11 343,04 до 11 468,26 пункта.

Однако главный промышленный индекс фондового рынка США, Dow Jones, упал на 60,02 пункта (0,21%), до 28 248,44 пункта. Диапазон торгов Dow составил 28 094,57 — 28 400,74 пункта.

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