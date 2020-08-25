Бишкек, , 23:35 — REGNUM Министерство финансов Киргизии предоставил 11 коммерческим банкам 2 млрд 495 млн сомов (2 млрд 381 млн рублей) на предоставление местным компаниям и предпринимателям льготных кредитов.

В финансовом ведомстве отмечают, что эти деньги будут направлены на восстановление и обеспечение экономической и социальной стабильности, а также на поддержку субъектов предпринимательской деятельности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

За счет этих средств коммерческие банки будут выдавать льготные займы: