Бишкек, 25 августа 2020, 23:35 — REGNUM Министерство финансов Киргизии предоставил 11 коммерческим банкам 2 млрд 495 млн сомов (2 млрд 381 млн рублей) на предоставление местным компаниям и предпринимателям льготных кредитов.
В финансовом ведомстве отмечают, что эти деньги будут направлены на восстановление и обеспечение экономической и социальной стабильности, а также на поддержку субъектов предпринимательской деятельности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
За счет этих средств коммерческие банки будут выдавать льготные займы:
- в размере до 30 млн сомов (28,5 млн рублей) под 6% годовых на срок до пяти лет — на приобретение, обновление, расширение и модернизацию основных средств,
- в размере до 20 млн сомов (19 млн рублей) под 10% годовых на срок до трех лет — на закупку сырья, комплектующих и запасных частей,
- в размере до 10 млн сомов (9,5 млн рублей) под 4% годовых на срок до трех лет — на приобретение, обновление, расширение и модернизацию основных средств, закупку товаров, сырья, комплектующих, запчастей субъектами малого и среднего предпринимательства,
- в размере до 20 млн сомов (19 млн рублей) под 11% годовых на срок до трех лет — на рефинансирование кредитов промышленных и перерабатывающих предприятий.