Москва, , 23:30 — REGNUM Чистая прибыль «Роскосмоса» в 2019 году увеличилась на 56% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил 25 августа первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Максим Овчинников, выступая на заседании наблюдательного совета госкорпорации.

«Роскосмос», как отдельное юридическое лицо, в 2019 году выполнил план по выручке. При этом чистая прибыль по сравнению с 2018 годом выросла на 56%, а управленческие расходы снизились 13,5%», — приводит его слова пресс-служба госкорпорации.

Овчинников отметил, что консолидированные показатели «Роскосмоса» и дочерних организаций также показали положительную динамику по сравнению с предыдущим годом: выручка выросла на 5%, производительность труда — на 7%, а среднемесячная заработная плата в отрасли увеличилась на 6%.