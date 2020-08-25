Нью-Йорк, США, , 22:25 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США торгуются разнонаправленно в ходе торговой сессии 25 августа на Уолл-стрит.

В настоящий момент промышленный индекс Dow Jones находится в «красной зоне», однако индексы Nasdaq и S&P уже второй раз в ходе торгов обновили исторические максимумы.

Dow Jones опустился на 74,10 пункта (0,26%), до 28 234,36 пункта, S&P 500 вырос на 10,16 пункта (0,30%), до 3441,44 пункта, Nasdaq вырос на 77,39 пункта (0,68%), до 11 457,10 пункта.

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