Лондон, , 21:34 — REGNUM Мировые цены на нефть не отступают от достигнутых 25 августа значений — Brent удерживает позиции выше $46, WTI держится вблизи $43,5 за баррель.

Баррель нефти Erik Mclean

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent выросли в цене на 65 центов (1,42%), до $46,29 за баррель. Дневной диапазон Brent — от $45,50 до $46,51 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI выросли на 72 цента (1,69%), до $43,34 за баррель. Диапазон марки составляет $42,38 — $43,56 за баррель.

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