Рим, , 21:18 — REGNUM Владельцы около 90 тысяч предприятий Италии готовы закрывать свои компании, сообщили журналистам во вторник, 25 августа, в национальной бизнес-ассоциации Conferescenti.

Наиболее сложная ситуация складывается в сферах розничной торговли и туризма, но косвенным образом страдают и все остальные, отметили эксперты.

В целом владельцы 40% предприятий страны говорят о необходимости сокращать персонал, осень 2020 года может стать «беспрецедентно черной», уверены в ассоциации.

Бизнесу в такой ситуации нужна поддержка правительства, прежде всего — снижение налогов и расширение права на увольнение части сотрудников (что в ряде случаев позволит сохранить работу остальным), полагают в Conferescenti.

По данным на 25 августа, в Италии умерли 35 445 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 4 (как и днем ранее). Выздоровели 206 015 человек, за день этот показатель увеличился на 353 (днем ранее — на 192). Число подтвержденных носителей выросло на 878 (днем ранее — на 953). Количество новых случаев снижается третий день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 261 174. В настоящее время заражены 19 714 человек — на 519 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже четвертую неделю подряд. За это время оно увеличилось на 7500, то есть на 60%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии упал на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.