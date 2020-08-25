Москва, , 20:55 — REGNUM Стоимость акций российской компании «Яндекс» впервые достигла 5000 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже во вторник, 25 августа.

В ходе торгов стоимость акций компании несколько раз преодолевала отметку в 5000 рублей и затем понижалась. На максимуме показатель достигал 5004,2 рубля.

Следует отметить, что котировки «Яндекса» обновляют максимумы уже несколько торговых сессий подряд. Всплеск их стоимости произошёл в конце июня на фоне инициативы президента России Владимира Путина о проведении налогового маневра в IT-сфере. До этого в июне акции «Яндекса» торговались не выше 3,5 тысячи рублей за бумагу.