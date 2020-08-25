Москва, , 20:53 — REGNUM Правительство Москвы продлило меры поддержки распространителей печатной продукции и операторов наружной рекламы, сообщает 25 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

В информации указано, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал на заседании президиума столичного правительства соответствующее распоряжение.

Ранее меры поддержки в данной сфере действовали с 1 апреля по 30 июня. По ним торговая деятельность в киосках «Печать» предприятия «Мосгорпечать» освобождалась от платы. Новый пакет мер, действующий с 1 июля по 30 сентября, уменьшает для распространителей печатных СМИ до 50% платежи за право заниматься торговой деятельностью за счёт списания обеспечения. Кроме того, предусматривается отсрочка до 1 июля 2021 года 50% платежей по договорам, где в качестве обеспечения предоставлялись банковские гарантии.

Также московские власти предложили механизмы рассрочки и для операторов наружной рекламы.

Всего в Москве рекламу размещают 9962 конструкции, печатную продукцию распространяют 2079 киосков.