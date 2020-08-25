Токио, , 20:48 — REGNUM Компания Honda Motor согласилась выплатить $85 млн для урегулирования иска по подушкам безопасности Takata в суде США, 25 августа сообщает агентство Reuters.

Государственное расследование в США связано с продолжающимся отзывом десятков миллионов автомобилей Honda, оснащенных потенциально неисправными подушками безопасности Takata.

По информации регулирующих органов, по меньшей мере 25 смертей в мире и около 300 травм были связаны с неисправными подушками безопасности Takata, которые могут взрываться при раскрытии.

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