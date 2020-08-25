Москва, , 20:25 — REGNUM Вместо повышения цен заведения общепита в России пошли в основной своей массе по пути сокращения издержек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

В то же время экономист подчеркнул, что заведения общепита повышают цены, однако это не является основным инструментов повышения рентабельности.

«Заведения общественного питания — это история с высокой ценовой эластичностью. Рестораны — это не расходы первой необходимости, поэтому на них тратятся оставшиеся после основных расходов деньги. Сейчас доходы населения падают, а значит, бездумный рост цен приведет к оттоку клиентов», — заявил Манкевич.

Поэтому заведения применяют нестандартные решения. Например, бары используют алкоголь российских производителей в коктейлях, вместо импортного хамона в пицце добавляют нечто похожее на хамон от производителя из Брянской области. Кроме того, многие заведения начинают отказываться от приема карт и обслуживают только за наличные или банковские переводы. Эта мера также позволяет оптимизировать расходы и сэкономить 1,5−3% от оборота за счет эквайринга.

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