Подгорица, , 19:55 — REGNUM Общий приток прямых иностранных инвестиций за первые шесть месяцев 2020 года составил 378,8 миллиона евро, при этом, по предварительным данным центрального банка Черногории (CBCG), из страны утекло 119,6 миллиона евро.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций, то есть разница между их притоком и оттоком, составил в июне 259,2 миллиона евро, что на 14,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

На основе вложений резидентов за границу из страны оттекло 13 млн евро, а вывод средств нерезидентов, вложенных в Черногорию, составил 106,6 млн евро.