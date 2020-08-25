Москва, , 19:26 — REGNUM Инвестиции в основной капитал в России во II квартале 2020 года снизились на 7,6% в годовом выражении после роста на 1,2% в предыдущем квартале. Соответствующие данные обнародовал Росстат

Согласно оценке ведомства, объём инвестиций в номинальном выражении за II квартал составил 4,27 трлн рублей. Инвестиции за первое полугодие составили 6,9 трлн рублей, сократившись на 4% в годовом выражении.

Снижение инвестиций в основной капитал за квартал зафиксировано в России впервые с 2016 года. При этом падение показателя во II квартале 2020 года стало самым значительным с IV квартала 2015 года, когда был отмечен спад на 9,3% в годовом выражении.