Москва, , 19:19 — REGNUM Проект закона о поправках в Уголовный кодекс РФ, разработанный Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ), предусматривает декриминализацию деяний, связанных с плагиатом, незаконным использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Дмитрий Фадеев Tpprf.ru

Дело в том, поясняет председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев, что наказание за эти деяния сейчас предусмотрено сразу двумя кодексами — Уголовным и Административным. В то же время степень криминального уровня общественной опасности указанных деяний крайне невелика.

Напротив, эффективность применяемых норм административного воздействия на нарушителей законодательства об авторском праве подтверждается высокой статистикой рассмотрения дел и привлечения к ответственности. При этом судами без использования мер уголовного характера к нарушителям часто применяется конфискация контрафактной продукции.

И, наконец, продолжил эксперт, высокие затраты государства на осуществление уголовного преследования лиц, совершивших указанные преступления, несоизмеримы с расходами на рассмотрение дел об административных правонарушениях.

Учитывая все эти моменты, ТТП РФ предлагает отказаться от уголовной ответственности за присвоение авторства, разглашение без согласия автором сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца (до официальной публикации сведений о них), сообщил Дмитрий Фадеев. Эти нарушения не представляют большой общественной опасности, а поэтому могут в достаточной степени регулироваться нормами административного права.

Что же касается уголовной ответственности, то, цитирует Фадеев слова главы ТПП РФ Сергея Катырина, представившего позицию Палаты по этому вопросу в органах власти, «такая ответственность должна наступать, только если действия осуществляются в целях сбыта, они совершены в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения».