Москва, , 18:38 — REGNUM Курс евро во вторник, 25 августа, превысил отметку в 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 18:19 мск евро подорожал на 1 рубль 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,07 рубля.

В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 30 марта 2020 года.

Тем временем курс доллара поднялся на 62 копейки — до 75,28 рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: Доллар идёт в наступление, евро аккуратно подрастает