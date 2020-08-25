Москва, 25 августа 2020, 18:38 — REGNUM Курс евро во вторник, 25 августа, превысил отметку в 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 18:19 мск евро подорожал на 1 рубль 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,07 рубля.
В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 30 марта 2020 года.
Тем временем курс доллара поднялся на 62 копейки — до 75,28 рубля.
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