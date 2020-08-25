Москва, , 18:26 — REGNUM В России объём вкладов в банках в январе-июне вырос, но при этом рост вкладов замедлился. Такие данные приводит государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В I полугодии 2020 года вклады населения в банках выросли на 1,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и на 1 июля достигли 31 693 млрд рублей. При этом рост вкладов замедлился: в I полугодии 2019 года объём средств увеличился на 4,1%.

Общий объём застрахованных средств вкладчиков на 1 июля возрос на 1,1% — до 35 940 млрд рублей. Из них большую часть (87,9%) составляет сумма застрахованных вкладов населения — 31 602 млрд рублей.

По данным АСВ, активнее всего в I полугодии росли вклады физических лиц (с учётом индивидуальных предпринимателей) в диапазоне от 1,4 млн рублей до 3 млн рублей: рост составил 7,6% по сумме и 7,5% — по количеству счетов. В то же время вклады в диапазоне от 1 млн рублей до 1,4 млн рублей сократились на 3,8% по сумме и на 3,6% — по количеству зарегистрированных счетов.