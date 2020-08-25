Москва, 25 августа 2020, 18:18 — REGNUM Заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Тигран Хачатуров избран председателем совета директоров ПАО «Криогенмаш». Об этом говорится в сообщении предприятия.
Основным бизнесом предприятия является производство воздухоразделительных установок, которые позволяют получать из воздуха кислород, азот и аргон, необходимые для многих технологических процессов металлургии и химии, а также оборудования для получения, хранения и транспортирования СПГ. Выпускаемая продукция конкурентоспособна на международном рынке, поэтому около 30% продукции поставляется на экспорт. В 2017 году «Криогенмаш» ввел в эксплуатацию очередной on-site проект — цех разделения воздуха для снабжения предприятий Ижорской промышленной площадки техническими газами (кислород, азот, аргон). Инвестиции составили около 1 млрд рублей. На текущий момент у компании восемь подобных проектов в разных регионах страны.
Весной 2020 года Министерство промышленности и торговли России внесло «Криогенмаш» в составе группы ОМЗ в перечень системообразующих отечественных предприятий.