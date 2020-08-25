Москва, , 17:18 — REGNUM Министерство финансов России после недельной паузы приняло решение возобновить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает 25 августа пресс-служба ведомства.

В частности, на аукционе 26 августа Минфин намерен предложить инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии №24 021 с датой погашения 24 апреля 2024 года в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске.

Отмечается, что объём удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Минфин отменил запланированные на 19 августа аукционы по размещению ОФЗ «в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках». В ведомстве заявили, что данное решение принято"в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации».

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