Москва, , 17:00 — REGNUM Фонд кино подвел итоги конкурса на получение господдержки для модернизации кинотеатров в моногородах численностью до 500 тысяч жителей. Субсидии в размере до 5 млн рублей получат 8 моногородов из 6 субъектов Российской Федерации. Конкурс проводится при поддержке Фонда развития моногородов.

Так, победителями конкурса Фонда кино в 2020 году стали: Шерловая Гора Забайкальского края, Питкяранта Республики Карелия, Сорск Республики Хакасия, Канаш Чувашской Республики, кинотеатры двух моногородов Кемеровской области — Белово и Полысаево, а также Катайск и Петухово Курганской области.

На переоборудование каждого кинотеатра будет выделено до 5 млн рублей. Обновленные кинозалы будут введены в эксплуатацию не позднее декабря 2020 года.

Напомним, в 2019 году победителями конкурса Фонда кино стали 26 моногородов. За счет средств субсидии были переоборудованы 27 кинозалов на общую сумму свыше 130 млн рублей.