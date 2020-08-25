Посёлок городского типа Палех, Ивановская область, , 16:57 — REGNUM Завод по первичной переработке пеньковолокна планируют построить в Ивановской области в ТОСЭР «Южа», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 25 августа. Компания-инвестор «Смарт Хемп» планирует начать строительство предприятия в сентябре.

Проект направлен на организацию из выращенной в регионе технической конопли крупнейшего в России промышленного производства продукции, в первую очередь, для легкой промышленности. Сырье для работы предприятия планируется поставлять из Палехского и Лухского районов области, там сейчас ведётся уборка урожая.

«Мы договорились год назад, что компания приходит в Ивановскую область, на территорию опережающего развития в Южском районе. Будет построен завод по переработке технической конопли. Сегодня это уже не планы, а реальные действия, вы видите первый урожай, сейчас сбор идет», — отметил губернатор Станислав Воскресенский во время поездки в Палехский район.

Завод будет модульного типа, завершение строительства намечено на третий квартал 2021 года, объём инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей — капитальные вложения. Будет создано 50 рабочих мест.

В текущем году на территории Палехского района засеяно 600 га технической конопли, 650 га высеяно в Лухском районе. На 2021 год планируется увеличение площади посевов до 5 тыс. га для переработки на предприятии, общая площадь под эту культуры в регионе на 2021 год запланирована в 6−7 тыс. га.