Киев, , 16:37 — REGNUM Объемы промышленного производства на Украине в июле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 4,2%.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня, 25 августа, данные украинской государственной службы статистики.

СМИ отмечают, что падение промпроизводства на Украине замедляется, поскольку в июне было зафиксировано падение на 5,6%.

В целом за январь-июль 2020 года промпроизводство на Украине сократилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что наиболее печальная ситуация наблюдалась в апреле, когда промышленность страны упала сразу на 16,2%.