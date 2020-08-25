Лондон, , 16:30 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $46 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 25 августа.

Нефтяная вышка

По состоянию на 16:08 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне росла более чем на 2% относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достигала $46,05 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки торговалась выше отметки в $46 за баррель 5 августа 2020 года.

Тем временем стоимость фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) выросла более чем на 2,8% — до $41,96 за баррель.

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