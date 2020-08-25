Хабаровск, , 16:19 — REGNUM В рамках реализации проекта «Доступная рыба» в Хабаровском крае временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев провел рабочее совещание с представителями рыбопромышленных компаний края и членами крупных торговых сетей, сообщает ИА «Сопки».

В ходе встречи было отмечено, что количество красной рыбы в торговых точках края было увеличено, несмотря на то, что промысел рыб лососевых пород в летную путину был снижен. Теперь жители Хабаровского края могут купить более 600 тонн красной рыбы по особой социальной цене, когда в прошлом году эта цифра была всего лишь 460 тонн. В торговых сетях горбуша стоит по 135 рублей за 1 килограмм, кета — 150 рублей, а голец — всего 130.

В ходе исполнения программы «Доступная рыба» впервые за долгое время в крае был увеличен объем морской рыбы и иных морепродуктов. Сейчас в сетях региона их порядка 400 тонн по социальным ценам.

Помимо обсуждения реализации проекта «Доступная рыба», на встрече стороны смогли обсудить дальнейшие планы по повышению доступности рыбы для жителей региона. Бизнесмены обозначили свою основную проблему — большие логистические расходы, которые неумолимо влияют на рентабельность. При этом у представителей небольшого бизнеса нет холодильных мощностей, что не дает приобретать крупные партии.

Чтобы дать возможность малому бизнесу закупать крупные партии и планировать продажи на продолжительное время Министерство сельского хозяйства Хабаровского края проработает возможность создания логистического центра со своими холодильниками. Интересно, что это может стать возможным в рамках реализации проекта «АгроХаб» на базе которого планируется создать крупный оптово-распределительный центр.

Подводя итоги встречи Михаил Дегтярев отметил, что программа «Доступная рыба» реализовывается в крае вполне успешно, но в процессе работы у участников возникает ряд вопросов, которые нужно решать.

«Можно сделать вывод, что программа работает, но вопросов накопилось немало. И мне непонятно, почему они не решались раньше. Тем не менее, благодарю предпринимателей и промышленников за участие в этом проекте. Однако подчеркну, что мы ждем еще более внимательного отношения к потребителю. В первую очередь — в плане цены. Мы никого «через колено» ломать, конечно, не будем, но рычаги воздействия у нас есть. Наше социальное партнерство надо укреплять в интересах жителей края, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

В планах у временно исполняющего обязанности губернатора создание условий, с помощью которых доступную рыбу будут продавать круглогодично.