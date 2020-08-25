Душанбе, , 16:16 — REGNUM В закон «О банковской деятельности» в Таджикистане внесён ряд поправок, направленных на предотвращение коррупционных действий в банковской сфере, сообщает Национальный банк страны (НБТ).

Внесение поправок 7 августа подписал глава государства Эмомали Рахмон.

Как отметили в НБТ, одна из причин финансовых трудностей кредитных организаций и их ликвидации — совместная работа близких родственников в руководстве банков.

В разъяснениях к принятым поправкам на сайте регулятора отмечается, что теперь близким родственникам запрещается быть членами наблюдательных советов или занимать руководящие должности в банках.

Близкими родственниками считаются супруги, дети, родители, родители супругов, братья и сёстры, племянники, снохи, зятья и их родители, а также другие сожители, ведущие совместное хозяйство с занимающим руководящую должность в банке.

Сейчас в Таджикистане работают 18 банков, 20 микродепозитных кредитных и пять микрокредитных организаций, 28 микрокредитных фондов. 58 кредитных организаций в настоящее время проходят процедуру ликвидации.

Напомним, что до кризиса 2014 года в стране действовали 137 кредитных организаций.