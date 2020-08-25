Москва, , 16:01 — REGNUM Цены на нефть 25 августа продолжают двигаться в «северном» направлении, то есть расти, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«В данный момент цена нефти марки Brent повышается на 0,9%, плавно подбираясь к $46 за баррель, а WTI растёт поменьше, пока на 0,68%. Главная причина роста заключается в ураганах «Лаура» и «Марко», которые сегодня должны обрушиться на юг США.

Добыча нефти американскими компаниями в Мексиканском заливе в ожидании пришествия ураганов сокращена почти на 85%, рабочие эвакуируются с буровых платформ.

В то же время можно обратить внимание, что нефть техасской марки WTI реагирует на приближающиеся ураганы гораздо спокойнее, чем европейская Brent.

Не исключено, что если ураганы по дороге в США ослабнут, то рост цен на нефть может оказаться спекулятивным.

И Brent, даже достигнув $46 за баррель, может задержаться на этом уровне недолго. Сегодня ожидается цена на нефть Brent в коридоре $45−46 за баррель», — полагает эксперт.

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